СМИ: два матча гандбольного ЦСКА в Лиге Европы перенесены из-за ограничений во Франции

ТАСС, 6 февраля. Матчи мужской гандбольной Лиги Европы между ЦСКА и французским "Монпелье", которые должны были пройти в Москве 9 и 10 февраля, перенесены на неопределенный срок из-за ограничений на выезд, введенных во Франции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести встречи на более поздний срок. Даты переноса станут известны позднее. Изначально матч "Монпелье" - ЦСКА должен был пройти в октябре, но был перенесен из-за заражения коронавирусом во французском клубе.

Команды играют в группе C. "Монпелье" занимает первую строчку, набрав 8 очков в четырех матчах, ЦСКА идет третьим с 6 очками после четырех матчей. Также в группе C Лиги Европы играют германский "Магдебург" (восемь очков, второе место), шведский "Алингсос" (4 очка), хорватский "Нексе" (2) и турецкий "Бешикташ" (0).