Сборная России по футболу проведет сборы в Нойштифте и Новогорске перед чемпионатом Европы

ТАСС, 6 февраля. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует провести два сбора перед чемпионатом Европы - в австрийском Нойштифте и Новогорске. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

"У нас есть план подготовки к крупным турнирам, - сказал Черчесов. - Мы использовали его перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте, затем сыграем две контрольные встречи - в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске, надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план".

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.