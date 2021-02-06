Крянин: лыжнику Устюгову было важнее максимально отработать этап, а не сидеть за спинами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, вернувшийся в спорт после длительной болезни, рассматривал субботнюю спринтерскую гонку как один из важнейших этапов подготовки к чемпионату мира, поэтому в Швеции он шел на максимальных скоростях, а не выжидал момента для рывка за спинами своих соперников. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

В субботу Устюгов занял шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, россиянин Глеб Ретивых стал вторым. Устюгов пропустил большую часть сезона из-за коронавируса.

"Сегодняшний старт для Сергея Устюгова являлся одним из этапов подготовки к чемпионату мира. Ему очень важно было как следует отработать на максимальных скоростях, и он эту задачу решал, а не выжидал за спинами. Состояние его не совсем звенящее, поэтому на финал его не хватило", - сказал Крянин.

"Повторюсь, ему нужно было проверить себя на максимальном темпе, и я думаю, специально была выбрана такая тактика", - подчеркнул тренер.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта.