Крянин: Ретивых решил главную задачу, опередив Пеллегрино в финале лыжного спринта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых, не сумевший стать первым в личном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, решил для себя главную задачу, оставив позади опытного итальянца Федерико Пеллегрино. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Победу одержал швед Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 55,34 секунды. Отставание Ретивых составило 0,14 секунды. Третье место занял Пеллегрино (отставание - 0,31 секунды), россиянин Сергей Устюгов стал шестым (+6,06).

"Глеб очень хорошо отработал в финале, но на этом этапе финиш был в гору, что не совсем подходит для Ретивых, которому предпочтительней равнина. Если бы финишный участок был ровным, Глеб бы себя лучше показал. Здорово, что ему удалось обыграть Пеллегрино, и самую главную задачу он уже решил. Со шведом немножко не получилось побороться, чуть-чуть не хватило дистанции", - заметил Крянин.

"Но все могли заметить, что тактически гонку Ретивых выстроил правильно и силы по дистанции распределил очень грамотно. Большой опыт ему помог, он и от столкновений очень хорошо уходил, и траектории правильные выбирал", - добавил тренер.

Ретивых завоевал четвертую награду в текущем сезоне Кубка мира, ранее он по разу становился вторым и третьим в личных гонках и выиграл эстафету в составе сборной России вместе с досрочным победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым, который пропускает этот этап. Серебряная медаль в субботнем спринте стала 11-й для Ретивых на этапах Кубка мира (из них шесть - в личных гонках), все были завоеваны в спринте.