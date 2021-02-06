"Аталанта" упустила победу в матче с "Торино" после выхода на поле Миранчука

ТАСС, 6 февраля. "Аталанта" сыграла вничью с "Торино" со счетом 3:3 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Йосип Иличич (14-я минута), Робин Госенс (19) и Луис Муриэль (21). У гостей отличились Андреа Белотти (42), который отправил мяч в сетку Пьерлуиджи Голлини, оказавшись первым на добивании после нереализованного пенальти, Бремер (45+1) и Федерико Бонаццоли (84).

На 59-й минуте матча на замену в составе "Аталанты" вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями. Мяч после его удара на 77-й минуте попал в штангу.

В турнирной таблице "Аталанта" занимает седьмое место, набрав 37 очков в 21 матче. "Торино" идет 17-м с 16 очками. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 14 февраля на выезде сыграют с "Кальяри". Туринский клуб днем ранее примет "Дженоа".

В другом матче дня "Специя" на выезде обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1.