Фигурист Игнатов отметил теплую поддержку зрителей на Кубке Первого канала

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов отметил теплую поддержку болельщиков на Кубке Первого канала, которая придала ему сил для проката. Об этом Игнатов рассказал журналистам.

За исполнение короткой программы Игнатов набрал 99,81 балла. Фигурист выступает в команде Алины Загитовой.

"Поддержка очень хорошая - тепло встречали, и во время прокатов это прибавляло сил, - сказал Игнатов. - Марк Кондратюк молодец, поборолся. Дима Алиев упал, но это ничего, лед все-таки скользкий".

"Команда хорошая, дружественная, боевая. Капитаны настраивают перед прокатами, их функции не формальны. Но привычнее, конечно, с тренерами сидеть", - сказал Игнатов.

Во время прыжкового турнира в пятницу ведущий соревнований Алексей Ягудин назвал Игнатова новым секс-символом мужского фигурного катания. "Секс-символ? Приятно, но не знаю, почему Ягудин меня так представил, - сказал Игнатов. - Прыжковый турнир был интересен, но осадочек был, думаю, такие турниры нужны, это интересно".

Турнир завершится 7 февраля.