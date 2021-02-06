Загитова рассказала о своих ощущениях в роли капитана команды на Кубке Первого канала

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что быть капитаном для нее сложнее, чем соревноваться самой. Об этом она рассказала журналистам после первого дня командного турнира на Кубке Первого канала.

Команда "Красная машина", капитаном которой является Загитова, опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла.

"Наверное, быть капитаном даже сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один - ты сам за себя. А тут 16 человек, за всех ты волнуешься, у меня даже аллергия началась, что редко бывает, - отметила Загитова. - Нужно готовиться к завтрашнему дню, но я рада, что все смогли показать хороший результат".

"У меня в команде все откатались хорошо, чуть хуже - мальчики, но я думаю, что завтра они соберутся. Они выдавали себя полностью, чуть где-то не контролировали себя, сами так сказали. Думаю, сегодня все сделают выводы, а я продолжу поддерживать команду, заряжать их позитивными эмоциями", - добавила Загитова.

По словам фигуристки, этот турнир поможет спортсменам набрать необходимой соревновательной практики.

"Сейчас сложная ситуация во всем мире, соревновательной практики не хватает. Это хорошая практика для спортсменов, тем более перед олимпийским сезоном, возможность проверить себя перед чемпионатом мира, - подчеркнула Загитова. - Все этот турнир воспринимают как что-то серьезное. Конечно, мы можем повеселиться, но перед самим выходом все очень волнуются, настроены на хороший прокат".