Медведева: после Кубка Первого канала снова придется уйти на восстановление

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева не готова вернуться в соревновательный ритм из-за состояния здоровья, после Кубка Первого канала спортсменка продолжит восстанавливаться. Об этом фигуристка рассказала журналистам в субботу.

Медведева перенесла коронавирус с поражением легких.

"Как чувствую себя в России после возвращения из Канады? Я русская, здесь выросла, всегда здесь комфортно себя чувствовала, разговаривая на русском языке, кушая еду, на которой выросла. Мама, друзья, собаки - все это у меня дома, на моей родине", - отметила Медведева.

"Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так - плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление", - добавила Медведева.

"Сколько это продлится - пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Болезнь дает о себе знать в течение нескольких месяцев", - заключила Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.