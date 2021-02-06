Загитова поблагодарила Овечкина за поддержку ее команды фигуристов на Кубке Первого канала

Команда "Красная машина", капитаном которой является Загитова, опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла.

"Я сегодня подходила ко всем, спрашивала, что нужно сделать перед стартом, чтобы они чувствовали себя спокойно. Денис Ходыкин сказал, что их паре нужно, чтобы была максимальная тишина, чтобы мы их поддерживали, но не очень громко - они сосредоточены на прокатах, поэтому для некоторых спортсменов мы кричали не так сильно, как хотелось бы, - пояснила Загитова. - Перед стартом я ничего им не говорю - им все говорят тренеры, а я их только встречаю и поддерживаю как могу. У нас сегодня хорошо получилось сплотиться командой, все были довольны и получили удовольствие".

"Всем известная "Красная машина" - символ России, символ победы, а я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само, ну и Этери Георгиевна [Тутберидзе] мне помогла - сказала, что у меня все связано с хоккеем, было бы прикольно. Я согласилась с этим", - пояснила Загитова.

Перед стартом соревнований фигуристам через видеообращения пожелали удачи хоккеист Александр Овечкин и космонавты Международной космической станции.

"За нас болеют - сказали теплые слова наши выдающиеся хоккеисты, и мне хочется поблагодарить их, - отметила Загитова. - Изначально я сама хотела сделать показательный номер, но потом поняла, что ничего так не сплачивает команды, как совместная работа, каждый предлагал что-то свое. С фейерверком помог Даниил Маркович [Глейхенгауз], этот номер мы все вместе создавали".