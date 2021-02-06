Фигуристка Медведева хочет попробовать себя в тренерской карьере

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева хочет попробовать себя в тренерской карьере. Об этом спортсменка рассказала журналистам после завершения первого соревновательного дня на Кубке Первого канала.

Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла.

"Мне повезло, что в нашей команде могу спокойно подойти и к тренерам, и к спортсменам, и пообщаться что к чему. Насколько возможно было, я говорила, настрой на завтрашний день они поняли, и от этого, думаю, они и будут действовать, - сказала Медведева. - Но я не тренер. Из уважения и внутренних правил фигурного катания я не имею права лезть в разговор между спортсменом и тренером, это неправильно".

"По поводу тренерской карьеры определенно да, хочу попробовать себя в тренерской карьере. В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом. Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, на 80 процентов тренерская работа - это я", - сказала 21-летняя фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.