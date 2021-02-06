Медведевой в жеребьевке турнира "Кубок Первого канала" не хватило элемента фортуны

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что в жеребьевке командного турнира на Кубке Первого канала не хватило элемента фортуны. Об этом Медведева, которая является капитаном команды "Время первых", рассказала журналистам после короткой программы.

Согласно правилам, предложенным организаторами, Медведева смогла первой выбрать участников в турнире танцоров и спортивных пар. Алина Загитова, взявшая на себя роль капитана команды "Красная машина", первой выбирала мужчин и женщин в одиночном катании. Жеребьевка прошла в пятницу по окончании прыжкового турнира спортсменов. После короткой программы лидирует "Красная машина", в общей сложности набравшая 931,41 балла, у команды "Время первых" - 912,92 балла.

"Вчера мы довольно рано прибыли на каток, чтобы отрепетировать все, что должно было происходить, - рассказала Медведева. - Поначалу должно было быть две чаши с шариками, чтобы каждый из капитанов их вытягивал, вытаскивая записочки с именами. Я не сторонник инноваций, но мне ближе именно такая жеребьевка - как на официальных соревнованиях ISU (Международного союза конькобежцев) или на внутрироссийских соревнованиях. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы за нас решала фортуна - так было бы честнее".

"Да, организаторам было довольно сложно, но меня не поставили в известность, что мы не будем жеребиться, а будем выбирать команды. Я узнала об этом только в прямом эфире и изначально восприняла это как шутку. Но все-таки сегодня мы находились в лидерах", - отметила Медведева.