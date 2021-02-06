Загитова: прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию вышел мощным

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает прыжковый турнир на Кубке Первого канала мощным, хотя изначально спортсмены участвовали в нем ради удовольствия. Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции после короткой программы на турнире, проходящем в Москве.

Прыжковый турнир в формате битвы полов прошел на арене "Мегаспорт" в Москве в пятницу, победительницами стали девушки - Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Девушкам противостояли Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Капитанами команд поочередно были Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

"Нам сказали, что это будут соревнования "for fun" - в удовольствие, - рассказала Загитова. - Все получали удовольствие. И прекрасно, что сделали такой турнир - у него нет аналогов, это действительно мощно".