Клубы NFL "Тампа-Бэй" и "Канзас-Сити" сыграют в Супербоуле

ТАСС, 7 февраля. Финальная игра сезона в американской Национальной футбольной лиге (NFL) пройдет в воскресенье на стадионе "Реймонд-Джеймс" в Тампе (штат Флорида). За право считаться лучшей командой мира по игре в американский футбол сыграют "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс".

Из-за пандемии коронавируса на трибуны допустят всего 30% болельщиков от реальной вместимости арены, посмотреть игру с трибун смогут около 22 тысяч человек. Это рекордно низкая посещаемости за всю историю Супербоула.

"Канзас-Сити" является действующим чемпионом NFL, в прошлом году команда в решающей встрече обыграла "Сан-Франциско". "Тампа-Бэй" станет первой командой в истории Супербоула, которая сыграет на домашней арене. Также впервые в состав судейской бригады включена женщина - Сара Томас.

В случае победы "Тампа-Бэй" завоюет второй чемпионский трофей, впервые клуб выиграл Супербоул в 2002 году. Для "Канзас-Сити" эта победа может стать третьей в истории.

Нынешний Супербоул станет 55-м по счету, впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига (NFL) и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций.

Супербоул является одним из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве станет The Weeknd.