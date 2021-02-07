Российский боец Валиев победил американца Дэя на турнире UFC

ТАСС, 7 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 31-летнему россиянину.

На счету Валиева теперь 17 побед и 2 поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. 32-летний Дэй одержал 8 побед и потерпел 6 поражений.

В главном бою UFC Fight Night 184 встретятся россиянин Александр Волков и нидерландец Алистар Оверим.