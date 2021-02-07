Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мохаммеда Али

ТАСС, 7 февраля. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал BoxingScene .

Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года. 36-летний Али планировал этим поединком завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. Но в итоге Спинкс, для которого это был лишь восьмой поединок на профессиональном ринге, одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал завершать карьеру, хорошо подготовился и в сентябре того же года уверенно победил Спинкса единогласным решением судей. После этого Спинкс еще несколько лет провел на высоком уровне, в 1981 году проиграл нокаутом Ларри Холмсу в бою за титул WBC, но из-за проблем с алкоголем и наркотиками его карьера быстро пошла на спад. Всего на профессиональном ринге Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед (14 нокаутов), 17 поражений и 3 ничьи.