Медведев и Рублев принесли сборной России по теннису победу в Кубке АТР

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Берреттини во второй встрече финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Турнир проходит в австралийском Мельбурне.
Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 6:4, 6:2. Медведев является четвертой ракеткой мира, Берреттини - 10-й.
Ранее Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2. Счет в матче стал 2-0, сборная России досрочно стала победительницей турнира. Позднее Евгений Донской и Аслан Карацев должны были провести парную встречу против Симоне Болелли и Андреа Вавассори, но она уже не понадобилась.
Кубок АТР прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев. Рублев и Медведев выиграли все свои четыре матча на турнире.
Russia Reigns— ATPCup (@ATPCup) February 7, 2021
Congratulations, #TeamRussia on a first #ATPCup title! pic.twitter.com/OTkJno8g2X
Первый в сезоне турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии) пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге Медведев (четвертый номер посева) сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев (7) - с немцем Янником Ханфманом, Карацев - с итальянцем Джанлукой Маджером.