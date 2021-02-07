Медведев и Рублев принесли сборной России по теннису победу в Кубке АТР

Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 6:4, 6:2. Медведев является четвертой ракеткой мира, Берреттини - 10-й.

Ранее Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2. Счет в матче стал 2-0, сборная России досрочно стала победительницей турнира. Позднее Евгений Донской и Аслан Карацев должны были провести парную встречу против Симоне Болелли и Андреа Вавассори, но она уже не понадобилась.

Кубок АТР прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев. Рублев и Медведев выиграли все свои четыре матча на турнире.