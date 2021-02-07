Музей спорта на месте демонтированных трибун "Екатеринбург-Арены" построят до 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Создание музея истории спорта Свердловской области на месте временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена" запланировано до 2023 года. В двухэтажном здании разместятся четыре выставочных зала, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Информация о строительстве музея появилась в акте государственной историко-культурной экспертизы в декабре 2020 года.

"Создание музея спорта на территории стадиона "Екатеринбург-Арена" предусмотрено бизнес-планом операционной деятельности стадиона до 2023 года. Предполагается, что музей будет состоять из четырех выставочных залов: исторического, олимпийского, зала зимних видов спорта и зала летних видов спорта", - сказали в пресс-службе, уточнив, что строительство музея в эти сроки возможно, если будет подтверждено федеральное софинансирование после разработки проекта.

Согласно акту госэкспертизы, музей будет двухэтажным и расположится в низине, что позволит сохранить общий исторический ансамбль стадиона. Площадь выставочных залов - не менее 800 кв. метров.

Временные трибуны, на месте которых будет располагаться музей, будут демонтированы и отправлены в восемь муниципалитетов региона. Государственная экспертиза проекта демонтажа трибун завершится до конца первого квартала 2021 года.

Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена" были возведены во время его подготовки к приему матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, они позволили обеспечить необходимую вместимость в 35 тыс. зрительских мест. Во время чемпионата трибуны стали своеобразной достопримечательностью стадиона, получив народное название "уши".