Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 7 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.
Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.
Alexander Volkov, Alistair Overeem'i böyle nakavt etti#UFCVegas18 pic.twitter.com/UhuG4fwCVb— MMA Günlüğü (@MMA_Gunlugu) February 7, 2021
В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.
До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков - шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.