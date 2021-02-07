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ММА

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

Поединок завершился во втором раунде
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков - шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

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