Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков - шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.