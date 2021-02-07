Харитонов считает, что российский боец Волков заслужил поединок за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков заслужил бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Сергей Харитонов.

В воскресенье Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. После боя россиянин заявил о желании подраться за титул чемпиона организации.

"Волков не оставил никаких шансов Овериму, - сказал Харитонов. - Оверим выглядел очень плохо, был увесистый живот. Саша тактически правильно и грамотно провел бой, ничего не позволив сопернику. Волков на 200 процентов заслужил титульный бой в UFC".

"Бой против [чемпиона UFC] Миочича или Нганну был бы очень интересным", - добавил Харитонов.