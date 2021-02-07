Тренер Волкова считает, что боец победил Оверима за счет тактики

Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. После боя россиянин заявил о желании подраться за титул чемпиона организации.

"Мы понимали, что Оверим чувствует удары, что его шатает, - сказал Кияшко. - Тактически Саша все сделал, как мы и планировали, Алистар был опасен, мы же пропустили удар в первом раунде. Саша мне сказал, что почувствовал, что Оверима уже пошатывает. Оверим действительно ничего не показал".

"Я уверен, что сейчас критики будут писать, будто Оверим не тот. Он по прежнему опасен, и я говорил, что нужно быть внимательными до самого конца. Думаю, что он был готов на все сто процентов", - добавил специалист.