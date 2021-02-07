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Оверим доставлен в больницу после поражения от Волкова

Ранее в воскресенье Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландский боец Алистар Оверим находится в больнице после боя против россиянина Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Тарас Кияшко.

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Ранее в воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде боя на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). После боя россиянин заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе. Он также находится в больнице на обследовании.

"Оверим лежит на соседней койке. Сейчас тоже проходит диагностику", - сказал Кияшко.

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