Оверим доставлен в больницу после поражения от Волкова

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландский боец Алистар Оверим находится в больнице после боя против россиянина Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Тарас Кияшко.

Ранее в воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде боя на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). После боя россиянин заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе. Он также находится в больнице на обследовании.

"Оверим лежит на соседней койке. Сейчас тоже проходит диагностику", - сказал Кияшко.