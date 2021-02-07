Волков может провести поединок с чемпионом UFC Миочичем

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков может провести поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стипе Миочича, если тот выиграет у француза Френсиса Нганну. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.

В воскресенье Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. После боя россиянин заявил о желании подраться за титул чемпиона организации в тяжелом весе.

"Все будет зависеть от боя Нганну - Миочич, - сказал Банников. - Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис - Кертис Блэйдс (бой пройдет 20 февраля)".

Бой Миочич - Нганну пройдет 28 марта на турнире UFC 260.