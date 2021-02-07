Российскому бойцу Волкову диагностировали ушиб ноги

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Волкову диагностировали ушиб ноги после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против нидерландца Алистара Оверима. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Тарас Кияшко.

В воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. После боя россиянин был доставлен в больницу.

"У Саши нет перелома, диагностировали сильный ушиб. Он по протоколу пока еще в больнице, но минут через 20 выпустят", - сказал собеседник агентства.