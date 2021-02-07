Волков получил бонус в размере более 3,5 млн руб. за победу на турнире UFC

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков получил бонус в размере $50 тыс. (3,75 млн руб.) за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщили организаторы турнира.

В воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). После боя россиянин заявил о желании провести поединок за титул чемпиона организации.

Согласно заявлению, Волков получил бонус за лучшее выступление вечера.