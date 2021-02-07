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Волков получил бонус в размере более 3,5 млн руб. за победу на турнире UFC

В воскресенье россиянин во втором раунде нокаутировал нидерландца Алистара Оверима

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков получил бонус в размере $50 тыс. (3,75 млн руб.) за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщили организаторы турнира.

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В воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). После боя россиянин заявил о желании провести поединок за титул чемпиона организации.

Согласно заявлению, Волков получил бонус за лучшее выступление вечера.

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