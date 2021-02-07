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Кубок ATP

Куницын: победа в ATP Cup добавит россиянам позитивных эмоций перед Australian Open

По мнению тренера мужской сборной России, этот успех должен придать им уверенности
Игорь Куницын Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игорь Куницын
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа сборной России в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) позволит российским игрокам подойти к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open) с позитивными эмоциями. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной Игорь Куницын.

В воскресенье сборная России стала победителем ATP Cup, обыграв в финале итальянцев. В состав команды входили Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Аслан Карацев.

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"Победа в турнире позволит ребятам из нашей сборной на позитивных эмоциях подойти к Australian Open, - сказал Куницын. - И это придает уверенности".

АТР Cup прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев. Рублев и Медведев выиграли все свои четыре матча на турнире.

"Стимул победить у всех наших ребят был большой, - сказал Куницын. - Это и хорошие призовые, и рейтинговые очки. Плюс, каждый решает еще и свои задачи: Медведев ведет борьбу за лидерство в рейтинге, Рублеву надо закрепиться в восьмерке и подойти к пятерке [рейтинга]".

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

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