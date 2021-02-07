Тедеско заявил, что надеется на скорейший переход Промеса в "Спартак"

ТАСС, 7 февраля. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско хочет поскорее увидеть в составе команды нидерландского полузащитника Квинси Промеса. Комментарий Тедеско приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее журналист издания Voetbal International Алекс Хередия сообщил, что переход Промеса из нидерландского "Аякса" в "Спартак" завершится в ближайшее время.

"Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует, - сказал Тедеско. - Ждем, что вопрос решится. Конечно, я как тренер хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого все возможное".

Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. За "Спартак" Промес выступал в период с 2014 по 2018 год, в составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.