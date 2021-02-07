СМИ: НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

ТАСС, 7 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает журналист газеты New York Post Ларри Брукс.

По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).

"Мы живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, - пишет Брукс. - Почему одно заведение открыто, а другое - закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?"

В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба - "Вашингтон"), Никита Гусев и Дмитрий Куликов (оба - "Нью-Джерси").