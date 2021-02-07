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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Чичерова травмировала колено и пропустит зимний чемпионат России

Спортсменка не исключает, что больше не выступит в зимнем сезоне
Анна Чичерова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Анна Чичерова
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова травмировала колено и пропустит зимний чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в середине февраля. Об этом она сообщила ТАСС.

Последний раз Чичерова выходила на старт на московском турнире "Битва полов", который состоялся 24 января. Спортсменка показала результат 1,90 метра. Следующим турниром для Чичеровой должна была стать "Русская зима" 7 февраля.

"Я не выступлю на "Русской зиме" из-за травмы колена, - сказала Чичерова. - Оно меня беспокоило немного и раньше, но я вчера еще неудачно поскользнулась и, видимо, добавила. В начале следующей недели собираюсь сделать МРТ. Думаю, зимний чемпионат России мне тоже придется пропустить".

"Мне очень обидно из-за того, что так случилось. Но, видимо, так было надо", - добавила спортсменка.

Чичерова не исключает, что больше не будет выступать в текущем зимнем сезоне, а сконцентрируется на восстановлении, чтобы подойти здоровой к летним стартам.

Зимний чемпионат России пройдет в Москве с 15 по 17 февраля.

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