Призер ЧЕ-2018 в прыжках с шестом Моргунов не выступит на "Русской зиме" из-за травмы ноги

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не сможет выступить в воскресенье на турнире "Русская зима" по причине того, что еще не восстановился после травмы бедра. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Шалонников.

Моргунов планировал открыть зимний сезон 19 января турниром в Челябинске, однако вынужден был отказаться от участия в нем из-за боли в бедре, которую он почувствовал во время тренировки. Следующим стартом для спортсмена должен был стать московский турнир "Русская зима" 7 февраля.

"Тимур не выступит на "Русской зиме" по той же причине, из-за которой пропустил турнир в Челябинске. Надеемся, что к зимнему чемпионату России ему удастся восстановиться", - сказал Шалонников.

На ЧЕ-2018 в Берлине Моргунов стал вторым с результатом 6 метров. В феврале 2020 года он выиграл зимний чемпионат России, прыгнув на 5,65 м. Летнее первенство страны в Челябинске спортсмен вынужден был пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия.

Зимний чемпионат России пройдет в Москве с 15 по 17 февраля.