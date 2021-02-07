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Летние олимпийские виды спорта

Шевченко переизбран в административный совет Международной федерации волейбола

Глава Всероссийской федерации волейбола входит в совет международной организации с 2008 года
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 7 февраля. Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран в административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) на олимпийский цикл 2021-2024 годов на конгрессе организации. Об этом сообщает пресс-служба FIVB.

На конгрессе было избрано 24 члена совета, в который также входят президент FIVB и главы континентальных организаций.

Шевченко входит в состав административного совета FIVB с 2008 года. С 2010 года он возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола и входит в исполком Олимпийского комитета России.

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