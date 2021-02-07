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Зимние олимпийские виды спорта

Логинов выиграл параллельный слалом на этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области

В финале он обошел соотечественника Степана Наумова
Дмитрий Логинов EPA-EFE/JEFF SWINGER
Описание
Дмитрий Логинов
© EPA-EFE/JEFF SWINGER

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду. Соревнования прошли в Челябинской области на курорте "Банное".

В финале спортсмен одержал победу над соотечественником Степаном Наумовым. В заезде за третье место россиянин Андрей Соболев обошел швейцарца Дарио Кавицеля. Россиянин Дмитрий Сарсембаев не смог финишировать в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев выбыл на стадии 1/8 финала.

У женщин победила швейцарка Жюли Цогг, второй стала немка Шайенн Лох, третьей - японка Томока Такэути. Россиянки Софья Надыршина и Наталья Соболева завершили борьбу на стадии четвертьфинала, Мария Волгина и Анастасия Курочкина выбыли в 1/8 финала.

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