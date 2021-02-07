Ретивых считает, что финский лыжник виноват в его падении в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Финский лыжник Вернери Сухонен является виновником падения россиянина Глеба Ретивых во время полуфинала командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Ульрисехамне. Такое мнение Ретивых высказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В воскресенье в своем полуфинале сборная России в составе Ретивых и Сергея Устюгова показала девятое время и не смогла пробиться в финал. На последнем круге Ретивых и Сухонен упали.

"Не знаю, что за любовь у нас с финской командой, - сказал Ретивых. - Очень обидно: столько лет мечтали сбегать командный спринт вместе с Серегой, и вот спустя 10 лет это случилось. Не знаю, как можно бегать без головы, зачем прыгать мне на лыжу и нагло срезать? Не понимаю, как такое возможно, я же по внутреннему радиусу ехал, а он прыгнул на меня, на мою лыжу, хотя он мог идти по своей траектории. Что он хотел сделать?"

Ранее конфликтная ситуация возникла у россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения о действиях Мяки.

Ретивых занимает второе место в личном спринтерском зачете Кубка мира, уступая лишь итальянцу Федерико Пеллегрино. Победу в общем зачете досрочно одержал россиянин Александр Большунов.