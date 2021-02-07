Сын Сергея Мозякина дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в одной команде с отцом

Андрей Мозякин попал в заявку команды на домашний матч регулярного чемпионата против "Барыса" из Нур-Султана в качестве 13-го нападающего. В первом периоде главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев выпустил 19-летнего хоккеиста на лед.

Отец и сын – два капитана магнитогорских команд на льду С дебютом, Андрей✊ pic.twitter.com/x7D1Gya6pF

Андрей Мозякин является капитаном молодежной команды "Металлурга" "Стальные лисы", в составе которой провел 39 матчей в нынешнем сезоне Париматч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и набрал 16 очков (4 шайбы + 12 результативных передач). Сергею Мозякину 39 лет, он является капитаном магнитогорской команды, на его счету в нынешнем сезоне 34 игры и 19 (9+10) очков.

Сергей Мозякин представляет "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды стал победителем Кубка Гагарина. До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный "Атлант". В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратным чемпионом мира, также в его активе две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

Мозякин является лучшим бомбардиром и снайпером в истории КХЛ. Также ему принадлежит множество различных рекордов результативности национального чемпионата. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ.