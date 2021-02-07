Тренер Ретивых прокомментировал падение лыжника в командном спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне мог избежать падения, если бы по ходу своего этапа шел на первом или втором месте. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

Ретивых считает, что финский лыжник виноват в его падении в спринте на этапе Кубка мира

В воскресенье Ретивых упал в полуфинале командного спринта, столкнувшись на спуске с финном Вернери Сухоненом. В момент падения российский лыжник шел пятым. Инцидент не позволил российской команде, в составе которой также бежал Сергей Устюгов, выйти в финал.

"Я сейчас нахожусь в Тоблахе, поэтому видел этот эпизод только по телевизору, - сказал Крамер. - Что я могу сказать? Такое всегда может произойти, особенно в спринтерских гонках, когда 10-12 лыжников бегут близко друг к другу. В такой ситуации одного контакта достаточно, чтобы произошел завал".

"Мне пока сложно сказать, кто виноват в этом падении, поскольку я видел этот эпизод только раз. Могло бы это произойти, если бы он бежал в лидерах? От этого никто не застрахован, но, конечно, если ты бежишь позади, то риск такого контакта выше. Сейчас вышло не очень хорошо, но Глеб понимал, что он хороший финишер, он на сто процентов был уверен, что в конце своего забега будет одним из сильнейших".

Ретивых, завоевавший в субботу серебро в личном спринте, виновным в завале назвал финского лыжника.