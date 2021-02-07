Лыжники Устюгов, Ступак и Ретивых выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак и призер чемпионата мира Глеб Ретивых выступят на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Маркус Крамер.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 20 по 21 февраля, в его программе - спринты классическим стилем и гонки с раздельным стартом. Соревнования будут предшествовать чемпионату мира, церемония открытия которого состоится 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).

"Моя группа будет выступать в Нове-Место, потому что для меня важно, чтобы у спортсменов была соревновательная практика перед чемпионатом мира. Мы так делали и в 2017, и в 2019 годах", - сказал Крамер.

По информации немецкого специалиста, сборные Норвегии, Швеции и Финляндии пропустят этап Кубка мира в Нове-Место. "Но остальные должны приехать, так что для меня это не имеет значения. В условиях пандемии у нас не так много стартов, поэтому многие команды будут рады принять участие в этих соревнованиях перед чемпионатом мира", - отметил он.

Лидер мужской сборной России Александр Большунов, досрочно победивший в общем зачете Кубка мира, в Нове-Место не выступит. Он тренируется в группе Юрия Бородавко.