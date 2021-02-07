Командная гонка саночников на этапе Кубка мира была отменена из-за технических проблем

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Командная гонка на этапе Кубка мира по санному спорту в швейцарском Санкт-Морице была отменена из-за технических проблем. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Эстафета должна была пройти в воскресенье.

"Международная федерация приняла решение отменить эстафетную гонку из-за технических проблем с электроникой, на старт сегодня удалось выйти только двум командам, сначала вступили в борьбу американцы, и во время их заезда стартовые ворота открылись раньше, чем предыдущий участник гонки коснулся тач-пада, - сказал Чудинов. - Так не должно быть, когда на трассе находится двое саней, это очень опасно. Затем технические проблемы случились во время заезда румын, после этого было принято решение отменить гонку. Наша команда не стартовала, но по итогам прошедших стартов мы стали вторыми в общем зачете Кубка мира в командных гонках".

Этап Кубка мира в Швейцарии стал последним в сезоне-2020/21. В мужском зачете лучшим из россиян стал Семен Павличенко, занявший третье место. Татьяна Иванова в женском зачете расположилась на пятой строчке.