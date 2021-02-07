Легкоатлетка Конева приняла решение пропустить зимний сезон ради подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира - 2014 в тройном прыжке Екатерина Конева приняла решение пропустить зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде в Токио. Об этом Конева сообщила ТАСС.

"Я еще летом думала о том, чтобы пропустить зимний сезон, - заметила Конева. - Поэтому меня нет в составе участников турнира "Русская зима", я также не выступлю и на зимнем чемпионате России. Такое решение принято для того, чтобы как следует подготовиться к Олимпийским играм в Токио", - сказала Конева.

Конева уже имеет выполненный квалификационный норматив на Олимпиаду, которая пройдет в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года.