Ласицкене сказала, что у нее отвалилась челюсть от отсутствия призовых на "Русской зиме"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Победительница московского турнира "Русская зима" в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень удивлена тому, что в этом году медалисты соревнований не получат призовых денег. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

"У меня отвалилась челюсть, когда я узнала, что призовых не будет. И это не потому, что я бедствую. Просто коммерческий старт - это другие эмоции. Нужно подстегивать спортсменов, тем более в нашей сложной ситуации", - сказала Ласицкене.

"У меня нет слов. Это удивительно и очень грустно. "Русская зима" - это один из старейших коммерческих стартов в России, сюда ребята всегда приезжали бороться не только за кубки и медали, но и за призовые, что тоже стимулирует", - добавила действующая чемпионка мира и Европы.

Турнир "Русская зима" в 2021 году проходит в 30-й раз в своей истории.