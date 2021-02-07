В ураган и туман. Сноубордисты России выиграли пять наград на этапах Кубка мира в "Банном"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этапы Кубка мира по параллельному слалому и параллельному гигантскому слалому прошли в Челябинской области на курорте "Банное" в эти выходные. Российские сноубордисты завоевали пять медалей. В субботу прошли заезды в параллельном гигантском слаломе, причем из-за погодных условий спортсменам пришлось соревноваться в тумане. У мужчин лучшим стал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. В финале спортсмен одержал победу над соотечественником Игорем Слуевым. В заезде за третье место итальянец Мирко Феличетти обошел соотечественника Эдвина Коррати. Россияне Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.

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"У Логинова в параллельном гигантском слаломе в субботу получилась уникальная ситуация, - рассказал ТАСС глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. - Он ошибся в первой квалификации, но финиш прошел. Второй квалификацией тоже был расстроен, а в итоге выиграл этап". Открытие нынешнего сезона россиянка София Надыршина настраивалась на успешное выступление на двух домашних этапах. До соревнований в Челябинской области она лидировала в общем зачете, но на домашнем склоне повторить победные заезды не удалось. В субботу у женщин победила немка Рамона Хофмайстер, второй стала ее соотечественница Шайенн Лох, третьей - австрийка Забине Шёффманн. Россиянка Милена Быкова завершила борьбу на стадии четвертьфинала, Надыршина и Анастасия Курочкина - 1/8 финала. Российский пьедестал и ураган Еще одним действующим лицом завершившихся соревнований стала погода в Челябинской области. Из-за сильного ураганного ветра второй этап Кубка мира в "Банном" оказался под угрозой отмены. "Погода показала нам какой-то сериал с двумя абсолютно разными сюжетами. Вчера в субботу был туман, плюс один-два градуса, а ночью начался безумный ураган, - рассказал ТАСС Тихомиров. - Сломались видеокамеры у "Матч ТВ" и стартовые конструкции у тайминга, ветром ломало металлические конструкции. Старт из-за этого перенесли на три с половиной часа".

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"К счастью, гонка состоялась, с приятным для нас итогом. Был вариант с отменой старта, его перенесли по времени, отложили. Был просто ураганный шквалистый ветер, но постепенно он закончился, наступила приемлемая погода", - добавил собеседник агентства. Несмотря на задержку старта и сложности с погодой, российские сноубордисты выдали историческое выступление и заняли весь пьедестал почета в параллельном слаломе в воскресенье. Логинов стал первым, в финале он одержал победу над соотечественником Степаном Наумовым, в заезде за третье место Соболев обошел швейцарца Дарио Кавицеля. Дмитрий Сарсембаев не смог финишировать в четвертьфинале, Карлагачев выбыл на стадии 1/8 финала. "Наши ребята сегодня были быстрее всех, хотя Кавицель боролся. Нужно отметить Степана Наумова, неожиданный результат, победил на родной земле, ждем, чтобы он набрался опыта, показывал такие результаты и дальше. Приятно, что 6-7 человек у нас едет быстро, подтягивается молодежь, - сказал Тихомиров. - Очень горд за такой результат наших парней, они молодцы". У женщин победила швейцарка Жюли Цогг, второй стала Лох, третьей - японка Томока Такэути. Россиянки Надыршина и Наталья Соболева завершили борьбу на стадии четвертьфинала, Мария Волгина и Курочкина выбыли в 1/8 финала. Радость и эмоции Если для 21-летнего Логинова победы на больших стартах не в новинку, то для Наумова подиум Кубка мира стал первым в карьере. "Везет тому, кто везет, сегодня все складывалось в мою пользу, очень благодарен всем. Ситуация с задержкой соревнований, ураганом никак на меня не повлияла. Все это время будто знал, что все будет супер, утром встал с хорошим настроением, так все и получилось", - отметил серебряный призер турнира.

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