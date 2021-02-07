Футболист "Монако" Головин забил три гола в матче чемпионата Франции

ТАСС, 7 февраля. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал хет-трик в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу против "Нима". Головин забил первый гол на третьей минуте, второй - на 12-й, третий - на 62-й. Россиянина заменили за три минуты до конца основного времени матча.

Головин вышел в основе впервые с августа и сразу же начал с дубля



Только посмотри на эту красоту



А на игру «Монако» и «Нима» врывайся на Матч! Футбол 2:https://t.co/X4tyShQrmF pic.twitter.com/eEwO0PPzum — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Монако". Еще один мяч в составе победителей на 77-й минуте забил Кевин Фолланд с передачи Головина. У проигравших отличились Люка До (23), Зинедин Ферхат (32) и Никлас Элиассон (81). "Монако" одержал седьмую победу подряд.

САНЯ! САНЯ! Третий гол нашего парня в ворота «Нима». Теперь со штрафного



Ну что за матч! Что за Головин! https://t.co/AcVBFO2COb pic.twitter.com/I5i0ADJZJI — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Головин отличился четырежды в текущем сезоне. 24-летний полузащитник впервые в карьере оформил хет-трик. Ранее россияне не отличались трижды в одном матче чемпионата Франции. Дубль в высшем дивизионе французского первенства делал только Александр Мостовой, он забивал дважды в одном матче за "Кан" и "Страсбур".

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