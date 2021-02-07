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Футбол во Франции
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Футболист "Монако" Головин забил три гола в матче чемпионата Франции

Также на счету россиянина голевая передача
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 7 февраля. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал хет-трик в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу против "Нима".

Головин забил первый гол на третьей минуте, второй - на 12-й, третий - на 62-й. Россиянина заменили за три минуты до конца основного времени матча.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Монако". Еще один мяч в составе победителей на 77-й минуте забил Кевин Фолланд с передачи Головина. У проигравших отличились Люка До (23), Зинедин Ферхат (32) и Никлас Элиассон (81). "Монако" одержал седьмую победу подряд.

Головин отличился четырежды в текущем сезоне. 24-летний полузащитник впервые в карьере оформил хет-трик. Ранее россияне не отличались трижды в одном матче чемпионата Франции. Дубль в высшем дивизионе французского первенства делал только Александр Мостовой, он забивал дважды в одном матче за "Кан" и "Страсбур".

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Головин впервые с августа вышел в стартовом составе "Монако". Он выступает за клуб с сезона-2018/19.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает четвертое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы. В активе команды 48 очков, столько же набрал идущий в зоне Лиги чемпионов и имеющий матч в запасе ПСЖ. "Ним" с 15 очками расположился на последней, 20-й строчке. В следующем туре "Монако" примет "Лорьян", "Ним" в гостях сыграет с "Дижоном", оба матча пройдут 14 февраля.

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