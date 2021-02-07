Легкоатлетка Сидорова призналась, что на "Русской зиме" выжала из себя все для результата

ТАСС, 7 февраля.. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, установившая на московском турнире "Русская зима" лучший результат сезона в мире, считает, что не могла прыгнуть в воскресенье еще выше. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,87 метра и превзошла достижение британки Холли Бредшоу (4,85), установленное в субботу на турнире во Франции.

"Для меня было очень сложно собраться перед соревнованиями, да и долгие ожидания между попытками тоже давались непросто. Я остывала, но в целом все сложилось хорошо. Я очень довольна своим прыжком. Я сегодня выжала из себя все, что могла", - сказала Сидорова.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Сидорова заняла первое место с результатом 4,95.