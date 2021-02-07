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Фигурист Кондратюк назвал лучшим в карьере свой прокат на Кубке Первого канала

Спортсмен рассказал, что попытается отобраться на чемпионат мира
Марк Кондратюк Сергей Савостьянов/ТАСС
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Марк Кондратюк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк считает лучшим в карьере свой прокат произвольной программы на Кубке Первого канала. Об этом Кондратюк рассказал журналистам.

Кондратюк, представляющий команду Евгении Медведевой "Время первых", стал сильнейшим в произвольной программе среди мужчин. Он набрал 196,23 балла, следующий за ним Михаил Коляда - 195,02 балла. Кондратюк исполнил три четверных прыжка.

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"Настраивался, как вчера, как на рабочий важный старт, это ступень, которую нужно было пройти, - отметил Кондратюк. - Дальше финал Кубка России, буду пытаться попасть на чемпионат мира. Мысли о возможности отобраться на чемпионат мира есть, но нужно работать и хорошо кататься на финале, а там как пойдет".

После проката фигуриста капитан команды "Время первых" Медведева расплакалась. После соревнований одиночников "Время первых" с 1848,32 балла на счету опережает команду "Красная машина" (1829,63 балла), капитаном которой является Алина Загитова.

"Было немного волнительно, старался больше думать о своем прокате, нежели о том, что ты катаешься за команду, - добавил Кондратюк. - Когда выходил со льда, видел эмоции Жени. Доводил ли до слез женщин? До таких - вряд ли".

"Лучшее выступление в карьере? Пожалуй, да, и по набору элементов, и по баллам. Я пока не до конца понял, но видел, что набрал больше, чем Миша Коляда, - отметил 17-летний фигурист. - Выступление на чемпионате России добавило мне уверенности".

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Фигурное катаниеМедведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина ИльназовнаКубок Первого канала по фигурному катанию
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