Хоккеист "Авангарда" Ковальчук получил травму в матче с "Нефтехимиком"

Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 4:2. Ковальчук отметился голевой передачей. Форвард столкнулся коленом с одним из игроков "Нефтехимика" в концовке второго периода и не появлялся на льду в третьем.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Илья Ковальчук получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Нефтехимиком". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер клуба Боб Хартли.

"Он получил повреждение. Мы этот вопрос еще изучим детально, пока у нас конкретной информации нет", - сказал Хартли.

37-летний Ковальчук подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря. Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата за "Авангард" Ковальчук забросил 4 шайбы и сделал 15 результативных передач.