{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" нанес рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд в КХЛ

Московский клуб победил со счетом 2:1

ТАСС, 7 февраля. Московский "Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился Джей-Си Липон (58).

"Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский "Ак Барс" (5:4).

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского "Витязя", который идет в зоне плей-офф. "Динамо" с 25 очками после 53 матчей идет на последнем, 11-м месте.

В следующем матче "Спартак" 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, "Динамо" 9 февраля на выезде встретится с омским "Авангардом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 4:0;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 3:2;

"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 2:3 ОТ;

"Авангард" (Омск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:2;

"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 4:5;

"Сочи" - "Динамо" (Минск) - 3:4;

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва) - 2:5;

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5431532310170-11283
2СКА*5429224413161-11574
3Динамо М*5530404215170-12774
4Локомотив*5425531515161-11772
5Йокерит5223321419146-13061
6Динамо Мн5416941222148-15361
7Северсталь5421433122135-14760
8Витязь5420332224145-15556
9Спартак5418612423139-15756
10Сочи5512202633113-18136
11Динамо Р534223636113-18825
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*543225249171-11584
2Авангард*5430205611161-12475
3Металлург*5431041414153-12275
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5425323219141-12865
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5423323419143-13763
8Барыс*5418732420133-14062
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5415415029128-15745
11Нефтехимик5412220038124-20332
12Куньлунь5310012634121-18730

 

Кубок Первого канала по фигурному катанию
Мишин: Туктамышевой комфортнее в новой короткой программе, она устала от предыдущей
На Кубке Первого канала фигуристка впервые представила новую программу
Читать полностью