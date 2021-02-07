"Спартак" нанес рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 7 февраля. Московский "Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился Джей-Си Липон (58).

"Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский "Ак Барс" (5:4).

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского "Витязя", который идет в зоне плей-офф. "Динамо" с 25 очками после 53 матчей идет на последнем, 11-м месте.

В следующем матче "Спартак" 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, "Динамо" 9 февраля на выезде встретится с омским "Авангардом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 4:0;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 3:2;

"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 2:3 ОТ;

"Авангард" (Омск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:2;

"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 4:5;

"Сочи" - "Динамо" (Минск) - 3:4;

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва) - 2:5;

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2.