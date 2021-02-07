"Спартак" нанес рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 7 февраля. Московский "Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (13-я минута) и Артем Федоров (48), у проигравших отличился Джей-Си Липон (58).
"Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ. В предыдущий раз команда побеждала 19 января, в овертайме в гостях обыграв казанский "Ак Барс" (5:4).
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, набрав в 54 матчах 56 очков, столько же в активе у подольского "Витязя", который идет в зоне плей-офф. "Динамо" с 25 очками после 53 матчей идет на последнем, 11-м месте.
В следующем матче "Спартак" 16 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, "Динамо" 9 февраля на выезде встретится с омским "Авангардом".
Результаты других матчей игрового дня:
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 4:0;
"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 3:2;
"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 2:3 ОТ;
"Авангард" (Омск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:2;
"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 4:5;
"Сочи" - "Динамо" (Минск) - 3:4;
"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва) - 2:5;
СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|54
|31
|5
|3
|2
|3
|10
|170-112
|83
|2
|СКА*
|54
|29
|2
|2
|4
|4
|13
|161-115
|74
|3
|Динамо М*
|55
|30
|4
|0
|4
|2
|15
|170-127
|74
|4
|Локомотив*
|54
|25
|5
|3
|1
|5
|15
|161-117
|72
|5
|Йокерит
|52
|23
|3
|2
|1
|4
|19
|146-130
|61
|6
|Динамо Мн
|54
|16
|9
|4
|1
|2
|22
|148-153
|61
|7
|Северсталь
|54
|21
|4
|3
|3
|1
|22
|135-147
|60
|8
|Витязь
|54
|20
|3
|3
|2
|2
|24
|145-155
|56
|9
|Спартак
|54
|18
|6
|1
|2
|4
|23
|139-157
|56
|10
|Сочи
|55
|12
|2
|0
|2
|6
|33
|113-181
|36
|11
|Динамо Р
|53
|4
|2
|2
|3
|6
|36
|113-188
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|54
|32
|2
|5
|2
|4
|9
|171-115
|84
|2
|Авангард*
|54
|30
|2
|0
|5
|6
|11
|161-124
|75
|3
|Металлург*
|54
|31
|0
|4
|1
|4
|14
|153-122
|75
|4
|Салават Юлаев*
|55
|24
|5
|5
|1
|4
|16
|167-139
|73
|5
|Трактор*
|54
|25
|3
|2
|3
|2
|19
|141-128
|65
|6
|Торпедо НН*
|55
|22
|3
|4
|2
|5
|19
|161-152
|65
|7
|Автомобилист*
|54
|23
|3
|2
|3
|4
|19
|143-137
|63
|8
|Барыс*
|54
|18
|7
|3
|2
|4
|20
|133-140
|62
|9
|Сибирь
|54
|17
|3
|2
|3
|1
|28
|128-146
|48
|10
|Амур
|54
|15
|4
|1
|5
|0
|29
|128-157
|45
|11
|Нефтехимик
|54
|12
|2
|2
|0
|0
|38
|124-203
|32
|12
|Куньлунь
|53
|10
|0
|1
|2
|6
|34
|121-187
|30