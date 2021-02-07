Вице-президент "Монако": Головин был расстроен после матча, несмотря на три забитых мяча

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин остался недоволен игрой клуба в матче чемпионата Франции с "Нимом", несмотря на свои три забитых мяча. Об этом рассказал вице-президент "Монако" Олег Петров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье "Монако" на выезде обыграл "Ним" со счетом 4:3. 24-летний Головин отметился тремя забитыми мячами и результативной передачей. Он оформил первый хет-трик в карьере.

"Матч получился достаточно нервным, наши соперники хотели и смогли дать бой. Я поздравлял команду в раздевалке, вижу - он [Головин] сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно не доволен, что так шла игра, должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды, молодец", - сказал Петров.

"Конкуренция дает свой эффект, у нас сейчас требовательный тренер (Нико Ковач - прим. ТАСС). Раз Сашу выпустили с первых минут, значит он доказал, что достоин этого, что работал лучше. Ковач с ним раньше не был знаком и вот, наконец, посмотрел на тренировках и в игре", - добавил Петров.

Головин отличился четырежды в текущем сезоне. Он выступает за клуб с сезона-2018/19.