"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган (49-я, 73-я минуты), Рахим Стерлинг (76) и Фил Фоден (83), у проигравших отличился Мохаммед Салах (63, с пенальти). На 37-й минуте Гюндоган не реализовал 11-метровый удар. "Ливерпуль" пропустил второй и третий голы после потерь вратаря Алиссона, он не смог принять участие в матче прошлого тура против "Брайтона" (0:1) из-за болезни.

ТАСС, 7 февраля. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 4:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Гюндоган в 2021 году забил семь голов. Всего в текущем сезоне премьер-лиги на его счету девять голов, он является лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21. Стерлинг стал третьим игроком, который забил 100 голов под руководством Хосепа Гвардиолы после Лионеля Месси (211) и Серхио Агуэро (120).

"Манчестер Сити" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Англии. В последний раз команда не смогла выиграть в матче премьер-лиги 15 декабря, сыграв вничью с "Вест Бромвичем" (1:1). Последнее поражение "Манчестер Сити" потерпел 21 ноября, проиграв "Тоттенхэму" (0:2).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" укрепил лидерство, набрав 50 очков и на пять очков оторвавшись от идущего вторым "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" с 40 очками идет четвертым.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм", "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Лестером". Оба матча пройдут 13 февраля.