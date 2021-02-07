Загитова надеется, что командный турнир по фигурному катанию будет проходить ежегодно

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила надежду, что командный турнир по фигурному катанию станет традиционным и будет проходить каждый год. Об этом она сказала журналистам.

В воскресенье завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в нем одержала команда "Красная машина", капитаном которой была Загитова. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых" под руководством двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

"Я считаю, что это очень хорошая идея, аналогов этому турниру нет во всем мире. Есть что-то, что будет скорректировано, что-то изменят, но надеюсь, что эти соревнования станут традиционными и будут проходить каждый год", - сказала Загитова.