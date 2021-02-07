Медведева призналась, что дважды плакала во время Кубка Первого канала

Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21

"Сорвала голос, не знаю, сколько сиропа от кашля нужно выпить теперь, - рассказала Медведева. - Не могу сказать, понравилось или нет, слишком много факторов. Турнир проводился впервые, и я уверена, что с течением лет в турниры такого формата будут вводиться корректировки. Но я плакала сегодня два раза, а в последний раз на публике я плакала во время Олимпийских игр, думаю, это показатель эмоций, которые он нам подарил".

"Свое мнение по поводу жеребьевки я сказала вчера, и это единственный фактор, который я поменяла бы. Наверное, я не сторонник новшеств, мне нравится слепая жеребьевка. О нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки заранее, чтобы можно было просчитать тактику набора в команду, - добавила Медведева. - Командный спорт включает в себя стратегию, которая ведет к победе, и для меня как капитана команды было очень важно узнать об этом чуть заранее, чтобы иметь возможность подумать".