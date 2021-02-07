Загитова: команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию были равными

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команды, которые выступали на командном турнире "Кубок Первого канала по фигурному катанию", были примерно равными по рейтингу. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Кубок Первого канала завершился в воскресенье. Победу в нем одержала команда "Красная машина", капитаном которой была Загитова. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых" под руководством двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

"У нас состав был примерно равным по рейтингу, - сказала Загитова. - Но, действительно, сегодня девочки были молодцы и сделали все, что от них зависит, подняв нашу команду на первое место".

Также Загитова поделилась своими планами на ближайшее будущее. "Я буду выступать на юбилее [тренера] Алексея Николаевича Мишина, а потом буду выступать в шоу "Ледниковый период" как спортсмен", - отметила она.