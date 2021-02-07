Медведева надеется, что командный турнир в будущем станет международным соревнованием

"Этери Георгиевна, когда мы стояли на общем фото, сказала правильную мысль - было бы здорово, если бы команда России боролась бы против какой-то иностранной команды. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, и у меня, и у Алины есть свои болельщики, и они принципиальны, это нормально", - сказала Медведева.

"Я все-таки больше болею за спорт, естественно, за себя - это нормальный человеческий фактор. Думаю, что для нас было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. Да, сейчас у нас нет возможности провести такой турнир из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем такой турнир войдет в традицию и у нас получится сделать международные соревнования", - добавила фигуристка.