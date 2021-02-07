Медведева надеется, что командный турнир в будущем станет международным соревнованием

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Командный турнир по фигурному катанию Кубок Первого канала получился бы намного теплее, если бы российские фигуристы соревновались с зарубежными спортсменами. Такое мнение на пресс-конференции высказала Евгения Медведева.
Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21.
"Этери Георгиевна, когда мы стояли на общем фото, сказала правильную мысль - было бы здорово, если бы команда России боролась бы против какой-то иностранной команды. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, и у меня, и у Алины есть свои болельщики, и они принципиальны, это нормально", - сказала Медведева.
"Я все-таки больше болею за спорт, естественно, за себя - это нормальный человеческий фактор. Думаю, что для нас было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. Да, сейчас у нас нет возможности провести такой турнир из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем такой турнир войдет в традицию и у нас получится сделать международные соревнования", - добавила фигуристка.